Четыре лифта в двух жилых домах заменят в Пущине до конца года

В 2019 году в Пущине меняют четыре лифта в двух многоквартирных домах. Работы ведутся в рамках региональной программы капремонта МКД. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Установка нового оборудования в двух домах ведется синхронно. В настоящее время на заключительном этапе находится замена грузовых лифтов. Как только их запустят, подрядная организация приступит к демонтажу малых пассажирских подъемников.

Начальник Управления технического надзора капитального ремонта Александр Никишин уточняет, что грузопассажирский лифт на 630 килограммов сейчас находится на стадии сдачи Ростехнадзору. «После ввода в эксплуатацию грузового лифта, что должно произойти в течение недели, будет остановлен второй малый лифт. На его замену отведено 40-45 дней», — поясняет Александр Никишин.

Работа подрядной организации по замене оборудования проводится под постоянным контролем сотрудников Управления технического надзора капитального ремонта и Фонда капитального ремонта.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

«У новых лифтов есть цифровая система управления. Безопасность открывания дверей обеспечивают установленные фотобарьер и механический реверс. Плюс имеется двойная защита от обрыва канатов», — добавил начальник Управления технического надзора капитального ремонта Александр Никишин.

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Старое лифтовое оборудование в двух многоквартирных домах Пущина работало в течение многих лет. Как уточнил Александр Никишин, износ его очень большой, около 90%.

«Хорошо, что лифты меняют. Наши уже давно старые, то один не работает, то второй. А с 14-го этажа ходить пешком, сами понимаете, не очень приятно», — комментирует местный житель Николай Бондаренко.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Председатель Совета дома Алексей Долгов подтвердил, что нормативный срок старые лифты уже выработали. «Конечно, технических специалистов среди жителей немного, поэтому сказать что-то определенное не можем. Но заметно было, что когда начали ремонтировать большой лифт, нагрузка на маленький увеличилась, и он начал постоянно выходить из строя. Это как раз указывает на то, что их надо менять, поэтому все получилось своевременно», — сказал Алексей Долгов.

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Глава городского округа Пущино Алексей Воробьев отметил, что платежи в Фонд капремонта от пущинцев поступают исправно, это позволяет оплачивать работу подрядчиков.

«У нас достаточно неплохая дисциплина по платежам в Фонд капитального ремонта. Есть, конечно, небольшие проблемы, но мы над этим работаем. Очень важно, чтобы эти платежи поступали в Фонд, и подрядчики получали своевременно необходимое финансирование», — объяснил Алексей Воробьев.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Если платежи в Фонд капитального ремонта будут поступать исправно и в полном объеме, пущинцы могут рассчитывать на дальнейшие работы в рамках областной программы.

По данным Фонда капитального ремонта Московской области, всего с 2014 по 2018 годы заменено более 9,5 тысячи лифтов в 3,2 тысячи многоквартирных домов. В краткосрочный план 2019 года включена замена более 1,2 тысячи лифтов в 426 домах.