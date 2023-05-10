Подмосковье 10 мая 2023, 14:20 Четыре лесных пожара потушили в Подмосковье в выходные Комитет лесного хозяйства МО

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Лесные пожарные потушили четыре возгорания на вторых майских праздниках. Огонь прошел площадь более двух гектаров.

«Три пожара произошли на юго-востоке — в Виноградовском, Луховицком и Шатурском лесничествах. Еще один — на северо-западе, в Клинском лесничестве», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В прошлом году на вторых майских праздниках в Подмосковье произошло 11 лесных пожаров. Тогда огонь прошел почти 45 гектаров территории. С начала нынешнего пожароопасного сезона в регионе ликвидировано уже 67 возгораний на общей площади 112,95 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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