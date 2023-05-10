10 мая 2023, 14:20
Четыре лесных пожара потушили в Подмосковье в выходные
Лесные пожарные потушили четыре возгорания на вторых майских праздниках. Огонь прошел площадь более двух гектаров.
«Три пожара произошли на юго-востоке — в Виноградовском, Луховицком и Шатурском лесничествах. Еще один — на северо-западе, в Клинском лесничестве», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Реклама
В прошлом году на вторых майских праздниках в Подмосковье произошло 11 лесных пожаров. Тогда огонь прошел почти 45 гектаров территории. С начала нынешнего пожароопасного сезона в регионе ликвидировано уже 67 возгораний на общей площади 112,95 гектаров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Природа
Пожары
Лесные пожары
Реклама
Реклама