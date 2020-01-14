Четыре купели откроют на Крещение в Клину

В Клину готовятся к одному из важнейших православных праздников и массовым купаниям в прорубях. Традиционно главным местом крещенских омовений в городском округе станет купель на пруду при храме Успения Божией Матери в усадьбе Демьяново. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят один из самых почитаемых праздников — Крещение Господне. Глава городского округа Клин Алена Сокольская отметила, что в этот день окунуться в иордань отправятся многие жители муниципалитета.

«Мы всегда с уважением относимся к чувствам верующих и понимаем, насколько важно соблюдение традиций. Самый же главный аспект для муниципальной власти — это обеспечение всех норм безопасности. Усиленное дежурство будут вести все спецподразделения: полиция, МЧС, медики, — начиная с 19 часов 18 января», — уточнила Алена Сокольская.

Источник фото: администрация городского округа Клин

В Демьяново ожидается самое массовое паломничество. Именно у храма Успения оборудовано лучшее в округе место для купания. Прихожанин храма Петр Липатов напомнил, что традиции крещенских купаний были возобновлены в Демьянове в начале двухтысячных годов. «Я тогда выступил с этой инициативой, а настоятель храма поддержал ее. Нужно отметить, что раньше, еще в XIX веке, купания проходили в пруду с обратной стороны церкви. Но сейчас он не совсем подходит для этих целей — слишком маленький и мелкий. Именно поэтому обряд было решено проводить на другом водоеме, он гораздо больше, удобнее, особенно после благоустройства», — поделился Петр Липатов.

Территорию демьяновского церковного пруда благоустроили в июле 2016 года. Смонтировали специальный стационарный настил и восьмигранную площадку вокруг проруби с ограждениями и поручнями. Это одна из немногих в России купелей, оборудованная по всем требованиям безопасности, при этом с соблюдением церковных канонов. Особенность в том, что прихожане не имеют прямого выхода на лед, а погружаются в воду с деревянного помоста.

Источник фото: администрация городского округа Клин

«Мы установили мост, который связывает берег с небольшим островом, где возведена часовня. Остров освещается прожекторами в темное время суток, поэтому здесь всегда светло. Крещенским вечером мы проведем молебен и крестный ход», — рассказал протоиерей, настоятель храма Успения отец Олег (Денисюк).

Ежегодно в ночь с 18 на 19 января в купели в Демьянове окунаются до 500 православных. Всего она может принять до тысячи человек. У церковного пруда развернут пункт для переодевания и обогрева. Горячий чай приготовят в стационарном помещении церковного прихода. На территории будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи. Кроме этого, безопасность будут обеспечивать представители казачества.

Источник фото: администрация городского округа Клин

«Уже по доброй традиции в Клину много лет представители казачества принимают участие в крещенских купаниях. Конечно, мы и сами окунается в прорубь, и семьи наши сюда приходят. Но главная функция казаков — следить за порядком. Что мы и делаем», — пояснил атаман Клинского городского казачьего отдела Московского областного казачьего округа Олег Земсков.

В этом году купания в Демьянове начнутся вечером 18 января, в 20:00, и продолжатся до 03:00 19 января. Затем прийти к купели можно будет 19 января, в 11:00.

Также в округе будут работать еще три официальных места для крещенских купаний. В церковном пруду сельского поселения Покровка можно будет окунуться с 20:00 до 3:00. В Холодном пруду в Высоковске — с 23:00 до 3:00. В купели у храма Воскресения на Советской площади — 18 января, с 12:00 до 24:00, и 19 января, с 12:00 до 16:00. У храма Воскресения будет организовано купание для лиц с ограниченными возможностями.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Кроме этого, Клинское благочиние по собственной инициативе готовит еще четыре дополнительных места для купания: в Аксенове, Селенском, в Клину-5, и Кленкове. Уточнить точное время купаний можно у настоятелей храмов.

Спасатели напоминают, что официальных мест купаний в городском округе Клин всего четыре, и советуют во избежание ЧП воздержаться от омовения в других водных источниках. Дети и подростки будут допускаться к воде только в сопровождении взрослых. Температура воздуха в московском регионе, по прогнозам синоптиков, не опустится ниже -5°С.