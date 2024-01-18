Подмосковье 18 января 2024, 13:16 Четыре этапа благоустройства набережной Сенежа провели в Солнечногорске с 2018 года Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Четыре этапа благоустройства набережной озера Сенеж выполнили в Солнечногорске с 2018 года. Следующим специалисты обустроят участок зоны отдыха со стороны микрорайона Тимоново.

В прошлом году завершили обустройство участка набережной протяженностью 580 метров. Там построили пешеходный маршрут из металлических и древесно-полимерных настилов. Оборудовали видовые площадки с местами для отдыха, установили перголу с парковыми качелями, пирс для рыбалки, амфитеатр и провели озеленение.

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Появились и новые малые архитектурные формы: скамьи, урны, навигация и ограждения. Украсил территорию арт-объект — стела. Для безопасности по всей территории установили современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

«С 2018 года было создано комфортное общественное пространство общей протяженностью свыше пяти километров. Солнечногорский пляж является самым популярным в Подмосковье — ежегодно за сезон в округ приезжают почти миллион гостей. Все это стало возможным благодаря поддержке губернатора нашего региона Андрея Воробьева и федеральному проекту по формированию комфортной городской среды», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Благоустройство набережной озера Сенеж в Солнечногорске продолжат в районе микрорайона Тимоново.

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