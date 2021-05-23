Четыре детских мини-сада откроют в Одинцове к 1 июля этого года. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу администрации Одинцовского городского округа.

Помимо строительства новых дошкольных учреждений, городской округ продолжит создавать детские мини-садики. По словам главы Одинцова Андрея Иванова, такое решение позволит дополнительно сократить дефицит дошкольных мест.

Четыре новых детских мини-сада откроют двери для 615 детей. Три их них возводят на улице Союзной и еще один — на улице Чистяковой в Трехгорке.

Старт программе по созданию мини-садов дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Чаще всего такие организации расположены на первых этажах жилых домов, по комфорту они не уступают обычным. Формат ухода и присмотра за детьми аналогичный. В мини-садах оборудованы все необходимые помещения — пищеблок, медицинский кабинет, прачечная и игровые комнаты.

Первые два мини-садика открылись в апреле 2021 года: один — на 60 мест в Звенигороде и еще один — на 281 место в Одинцове.

К 2024 году за счет строительства новых дошкольных учреждений в Одинцовском городском округе появится еще 1660 мест для ребят. В частности, садики на 400 мест организуют в ЖК «Гусарская баллада», на 330 мест — в Кубинке, на 400 мест — в Трехгорке, на 300 — в Новоивановском, на 110 мест — в Марфине, а также на 120 мест — на Можайском шоссе в Одинцове.