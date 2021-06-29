Четыре детские площадки и 17 благоустроенных дворов ждут жителей Егорьевска в этом году

В Егорьевске в этом году приведут в порядок 17 дворов. На нескольких территориях работы уже начались.

На улице Красная в Егорьевске работает тяжелая техника. Дворовую территорию сразу трех домов благоустраивают. Подход — комплексный. В новый асфальт закатают подходы к подъездам, тротуары и внутридворовые дороги. Дополнительно обустроят 17 парковочных мест. А еще модернизируют систему освещения и реконструируют контейнерную площадку.

«Перед работами на общих собраниях с жителями мы выносим на обсуждение план благоустройства двора. Жители вносят свои предложения какие-то, подсказывают, потому что кому как не жителям знать проблемы своего двора. Они рассказывают, где возможны подтопления, чтобы этого избежать в дальнейшем. Поэтому весь спектр работ у нас согласовывается изначально с жителями территорий», — пояснила Ксения Коченда, эксперт отдела благоустройства управления по строительству и дорожному хозяйству администрации городского округа. Егорьевск.

Всего в этом году в Егорьевске комплексно благоустроят 17 дворовых территорий. На эти цели из бюджета Московской области выделена субсидия в размере семи миллионов рублей. Остальное — средства муниципального бюджета. Повод для радости есть и у юных жителей городского округа. В этом году в Егорьевске установят четыре современные игровые площадки. Это подарок от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Площадь игровых городков от 300 до 450 квадратных метров. В целях безопасности на площадках установят камеры видеонаблюдения подключенные к системе «Безопасный регион».