17 января 2024, 13:16
Четыре автомобиля с гумпомощью для бойцов СВО отправили из Солнечногорска за последний месяц
Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей продолжает работу в Солнечногорске. За последний месяц там собрали и отправили на передовую четыре машины с гуманитарной помощью.
Бойцам доставили инструменты, расходники для автомобилей, теплые вещи, блиндажные печи, генераторы, маскировочные сети и окопные свечи, гостинцы из дома.
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«Благодарю жителей, которые неоднократно участвуют в сборе помощи нашим бойцам. Сейчас поддержка оказывается на всех уровнях. Для участников спецоперации и их семей действует единый стандарт мер, в числе которых льготы при оплате жилищно-коммунального хозяйства, налогов на имущество и многие другие», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Центр помощи располагается в Солнечногорске по адресу: улица Красная, дом № 120, кабинет № 308. Телефон: 8 (496-26) 3-85-42.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.
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Солнечногорск
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Специальная военная операция РФ на Украине
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