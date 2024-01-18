Подмосковье 18 января 2024, 14:17 Четыре автобусных маршрута будут работать в Балашихе в крещенскую ночь Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Четыре рейсовых автобуса в Балашихе будут работать на маршрутах до трех часов ночи в Крещение. Они будут подвозить жителей округа к местам, где работают купели.

Добраться до оборудованных для купаний площадок можно на автобусах № 5, № 32, № 65 и № 193. Подробный список маршрутов размещен на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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В Балашихе окунуться в купели можно на озерах Бабошкино и Дивное, а также на реке Пехорка и вблизи храма Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет.

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