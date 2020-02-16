Четвертый тур соревнований по лыжным гонкам на призы Ларисы Лазутиной стартовал в Красногорске

В Подмосковье продолжается борьба среди лыжников за Кубок Московской области. 4-й тур соревнований по лыжным гонкам на призы пятикратной чемпионки Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Ларисы Лазутиной проходит сегодня на лыжном стадионе в Красногорске. В них принимают участие более 500 человек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Соревнования на Кубок Московской области проводятся среди сильнейших лыжников спортивных школ, спортклубов и спортивных центров Подмосковья.

С напутствием к юным лыжникам обратилась сама олимпийская чемпионка Лариса Лазутина, глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, а также трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Завьялов и четырехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Николай Зимятов.

«Эти соревнования проходят на протяжении всего зимнего сезона. Это очень важно, наши спортшколы должны выступать, выполнять нормативы, получать спортивные разряды, и мы рады поддерживать эти соревнования», — сказала Лариса Лазутина.

«В этом году лыжники испытывают дефицит соревнований в связи с погодными условиями. Мы в Красногорске подготовили отличную трассу, я надеюсь, что сегодня все наверстают упущенное, а победит сильнейший», — отметила Эльмира Хаймурзина.

Победители и призеры соревнований в командном зачете определятся по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды по итогам всех шести туров.