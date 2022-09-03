Подмосковье 03 сентября 2022, 03:44 Поделиться Telegram

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Viber Четвертый центр цифрового образования «IT-куб» открыли в Подмосковье Unsplash

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Еще один центр цифрового образования «IT-куб» заработал в Подмосковье. Его открыли на базе Новощаповской школы в Клину, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Новый центр цифрового образования „IT-куб“ заработал в Клину на базе Новощаповской школы. Теперь в регионе функционирует четыре центра, где ребята могут абсолютно бесплатно изучать IT-направления», — отметила вице-губернатор.

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Она уточнила, что центры также работают Электростали, Подольске и Ленинском городском округе. Как подчеркнула Каклюгина, сейчас информационные технологии находятся на пике популярности.

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«Многие ребята хотят связать с ними свою профессиональную жизнь. Мы даем возможность познакомиться с IT-направлениями уже со школы», — заявила она.

В Министерстве образования Московской области добавили, что учреждения открываются в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

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