Подмосковье 14 июня 2023, 10:42 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 14 по 16 июня Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области с 14 по 16 июня ожидается четвертый класс пожарной опасности. При этом воздух прогреется до +28 градусов, осадков не будет.

В Комлесхозе Подмосковья заявили, что 13 июня на территориях Звенигородского и Орехово-Зуевского лесничеств зафиксировали пожары. Возгорания ликвидировали в тот же день.

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Жаркую и сухую погоду спрогнозировали в Московской области до конца недели. Температура воздуха может подняться до +30 градусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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