21 июня 2023, 13:14
Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 июня
На большей части Московской области до 23 июня спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. На территории Бородинского, Клинского и Наро-Фоминского лесничеств — третий. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.
За 20 июня в лесах Подмосковья пожаров не обнаружили. Сегодня и в ближайшие дни в регионе воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, осадков не ожидается.
Реклама
В случае обнаружения возгораний жителей Подмосковья просят звонить по телефону: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама