Подмосковье 21 июня 2023, 13:14 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 июня Комитет лесногохозяйства Московской области

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На большей части Московской области до 23 июня спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. На территории Бородинского, Клинского и Наро-Фоминского лесничеств — третий. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

За 20 июня в лесах Подмосковья пожаров не обнаружили. Сегодня и в ближайшие дни в регионе воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, осадков не ожидается.

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В случае обнаружения возгораний жителей Подмосковья просят звонить по телефону: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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