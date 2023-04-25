Подмосковье 25 апреля 2023, 11:29 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 25 апреля Комитет лесного хозяйства МО

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Четвертый класс пожарной опасности ожидается в Подмосковье 25 и 26 апреля. Температура воздуха поднимется до 18-20 градусов, возможны осадки.

Как рассказали в Комлесхозе, 25 апреля на территории региона ожидается четвертый класс пожарной опасности, в Волоколамске — третий. Также высокие риски сохранятся 26 апреля в Бородинском лесничестве, а третий класс спрогнозировали в Волоколамске и Талдоме.

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При обнаружении возгорания жителей просят сообщать по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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