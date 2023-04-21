Подмосковье 21 апреля 2023, 11:15 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 21 апреля Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области 21 апреля ожидается четвертый класс пожарной опасности. В Клинском и Талдомском лесничестве спрогнозировали третий класс, на территории Волоколамского лесничества — второй.

Температура воздуха прогреется до +17 градусов, осадков не ожидается. Кроме того, четвертый класс пожарной опасности ожидается в Московской области 22 и 23 апреля.

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В случае обнаружения возгорания жителей Подмосковья просят немедленно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что традиционный субботник состоится 22 апреля. Мероприятие проведут в праздничном формате.

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