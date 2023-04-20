Подмосковье 20 апреля 2023, 10:15 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 20 и 21 апреля Комитет лесного хозяйства МО

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Четвертый класс пожарной опасности ожидают в Подмосковье 20 и 21 апреля. Воздух в эти дни прогреется до 17 градусов.

Как рассказали в Комлесхозе, третий класс опасности ожидают в Богородском, Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах, второй — в Волоколамском.

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При обнаружении пожара жителей просят сообщать по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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