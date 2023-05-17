17 мая 2023, 11:46
Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 17 и 18 мая
На большей части Московской области 17 и 18 мая ожидается четвертый класс пожарной опасности. Сегодня температура воздуха поднимется до +24 градусов, осадков не предвидится. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали 18 мая в Луховицком и Ступинском лесничествах.
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За 16 мая на землях лесного фонда Московской области обнаружили один пожар на территории Шатурского лесничества. Возгорание ликвидировали в тот же день.
Если жители Подмосковья обнаружили пожары, их просят незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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