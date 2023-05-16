Подмосковье 16 мая 2023, 11:40 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 16 и 17 мая Комитет лесного хозяйства МО

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Два лесных пожара произошло в Подмосковье 15 мая на территории Виноградовского лесничества. Их тушили шесть машин и 14 человек. Во вторник и среду 16 и 17 мая в регионе ожидают четвертый класс опасности.

Как сообщили в Комлесхозе, 15 мая пожары локализовали и потушили в день обнаружения. Четвертый класс опасности спрогнозировали в Волоколамске, Истре, Клину, Наро-Фоминске и Талдоме 16 мая, а 17-го в Дмитрове, Егорьевске, Луховицах, Орехово-Зуеве, Подольске, Ступине, Шатуре и лесничестве «Русский лес».

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Температура в эти дни поднимется до +22 градусов.

При обнаружении возгорания жителей просят звонить по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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