Подмосковье 15 сентября 2023, 10:19 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные Комитет лесного хозяйства Московской области

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В большинстве лесов Подмосковья 16 и 17 сентября ожидается четвертый класс пожарной опасности. В Бородинском, Истринском, Клинском, Луховицком и Талдомском лесничествах — третий класс.

Сегодня воздух прогреется до +19 градусов. Синоптики обещают облачную погоду, возможны дожди.

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За минувшие сутки в Подмосковье ликвидировали один пожар. Возгорание обнаружили недалеко от СНТ «Опалиха» городского округа Красногорск.

При обнаружении пожаров жителей региона просят незамедлительно сообщать о них по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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