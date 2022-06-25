Четвертый футбольный матч серии «Выходи во двор» собрал более 2600 жителей Наро-Фоминска

Летняя серия проекта «Выходи во двор», в рамках которой легендарные футболисты встречаются на поле с командами жителей Подмосковья, продолжилась в Наро-Фоминске. Матч посетили свыше 2600 человек.

Четвертая игра летней серии прошла в поселке Селятино, на стадионе «Строитель». В составе «Легенд» на поле вышли известные футболисты, которые защищали цвета лучших российских команд. Среди них Андрей Тихонов, Евгений Алдонин, Василий Иванов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Дмитрий Вязьмикин, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов. Главный наставник звездной сборной — Валерий Гладилин. Игру комментировали Олег Жолобов и Виктор Гусев.

Перед матчем «Легенды» провели мастер-классы с юными футболистами из Наро-Фоминского городского округа. Помимо ценных советов, наставлений, ребята получили автографы, массу впечатлений, фото и мороженое. В такую жару это было очень кстати.

На поле во время игры развернулась упорная борьба. «Легенды» победили со счетом 9:7. Это уже третья победа из четырех проведенных матчей. Обыграли звезд футбола жители Красногорска, там встреча закончилась ничьей (6:6).

«Сегодня состоялась уже четвертая игра летней серии проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева „Выходи во двор“. По радостным лицам детей, болельщиков мы понимаем, что такие мероприятия важны, а самое главное — они продуктивны», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

По его словам, дети, начинающие играть в футбол, на таких встречах получают очень хороший опыт, который они смогут применить в своих занятиях спортом и в будущем обязательно добиться успехов на разных соревнованиях.

«За летний сезон постараемся охватить как можно больше городов Московской области», — пообещал он.

Андрей Тихонов признался, что для «Легенд» большая радость каждые выходные приезжать в разные города региона и быть частью праздника для жителей, особенно для детей.

«Мы сами выросли во дворах, достигли больших успехов. И благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева „Выходи во двор“ идет большая популяризация массового спорта. Нужно выходить на улицы и заниматься спортом, ведь в регионе созданы отличные условия для этого», — заключил он.

Следующий футбольный матч летней серии пройдет 2 июля в Балашихе.