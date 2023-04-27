Подмосковье 27 апреля 2023, 10:12 Четвертый детский сад построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе Группа Самолет

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Еще один детский сад достроили в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе. Он рассчитан на 360 мест, его будут посещать 15 групп воспитанников.

Площадь трехэтажного здания превысила 4,5 тысячи квадратных метров. Там обустроили кружковые комнаты, спортивный и музыкальный залы, а также медблок, кабинеты логопеда и психолога и друге помещения. В пищеблоке будут готовить полноценное горячее питание, на входе организовали место для хранения колясок, а также зону ожидания для родителей.

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На территории сада установили детские площадки и прогулочную зону, скамейки, теневые навесы и провели озеленение.

Учреждение построила группа компаний «Самолет» за счет внебюджетных средств.

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