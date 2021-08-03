Четвертую смену форума «Территория смыслов» закрыли в Солнечногорске

Закрытие четвертой смены «Политика: новые вызовы» форума «Территория смыслов» состоялось в Подмосковье. Участники получили около 9 миллионов рублей в грантовом конкурсе.

Четвертая смена проходила с 29 июля по 4 августа. Участниками было представлено 59 проектов. По итогам публичных защит были рекомендованы к присуждению грантовых средств 20 проектов на общую сумму 8 млн 978 тысяч рублей.

Всего в работе смены приняли участие 1000 человек — 350 из них находились на площадке форума, еще 650 присоединились к работе онлайн через платформу «Россия — страна возможностей».

На церемонии закрытия выступил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко.

«Я сам когда-то начинал с участия в форуме „Территория смыслов“, выигрывал грант, стоял на сцене. Эмоции, которые меня переполняли, невозможно забыть. Форум дает целый ряд возможностей для развития, и я рад, что мне удалось ими воспользоваться. Я поэтапно прошел путь форумной кампании от участника до человека, который выступает на закрытии самой важной — политической смены», — сказал Егор Литвиненко.

Программный директор форума Матвей Навдаев подвел итоги смены и пожелал участникам продолжать работать на благо общества.

Заканчивается очень насыщенная смена. Она всегда громкая, шумная, но очень неравнодушная. Здесь собрались молодые люди, уже понимающие свое призвание и выстроившие свой карьерный путь. У многих молодых политиков он начался на «Территории смыслов». Желаем удачи этим ребятам в их стремлении изменить жизнь людей нашей страны к лучшему. Достигайте успеха, меняйте страну, мир и добивайтесь равных возможностей для каждого! Матвей Навдаев программный директор форума «Территория смыслов»

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина поделилась результатами отбора в Школу тренеров и модераторов. 9 участников четвертой смены успешно прошли отбор в Школу и получили сертификаты для прохождения обучения.

Я надеюсь, что встречи с интересными людьми и экспертами на форуме помогли участникам этой важной смены, где собрались активные ребята, которые уже так или иначе работают в политике, определиться с тем, какие навыки и компетенции важно развивать каждому, чтобы быть успешным. Я уверена, что мы помогли им понять не только как развивать эмоциональный интеллект, формировать команду, но и то, насколько важно сохранять себя в балансе и поддерживать ресурсное состояние, чтобы успевать много делать и не выгорать Мария Афонина проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж»

В течение недели 35 команд выстраивали программу развития, обучались созданию визуального контента, соответствующего персональному целеполаганию, а также формировали сценарии управления коммуникацией и отработки негатива. В ходе смены молодые люди принимали участие в мастер-классах, слушали лекции и общались с приглашенными спикерами.

Гостями и спикерами смены стали председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский, член президиума генерального совета партии «Единая Россия», руководитель фракции «ЕР» в Госдуме Сергей Неверов, а также лидеры молодежных крыльев парламентских партий, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова и другие.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума является Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.