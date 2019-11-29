Четверть века на службе истории. Дубненский музей археологии и краеведения отметил 25-летие
В хранилище музея находится около трех тысяч экспонатов. Вход разрешен лишь нескольким людям. В частности, директору музея — Елене Чертовских. Среди экспонатов — и чайный сервиз, и прялка, которой больше 100 лет, и другие артефакты. Ими посетители интересуются чаще всего.
«Очень популярный предмет. О котором каждый посетитель считает своим долгом спросить: а что это, как этим пользовались? А это льномялка, деревянная льномялка, которой мяли лен, из которой собственно получается кудель, которую чесали, гребни у нас представлены, в лукошке веретена, с помощью веретена вязали ниточку. А потом вязали, пряли, чтобы сшить себе одежду», — рассказала директор Музея археологии и краеведения Елена Чертовских.
В последние годы музей вышел за пределы своих стен. Появились велосипедные экскурсии, молодых посетителей привлекают через соцсети. Разрабатываются новые маршруты по городу.
«В планах интересная экскурсия была бы по следам кинематографистов. Это все то, что связано с Дубной в кинофильмах художественных или документальных, например. Это уличная пешеходная экскурсия, чтобы продемонстрировать отрывки из тех или иных фильмов», — рассказала директор Музея археологии и краеведения Елена Чертовских.
У музея есть и отдельная экспозиция об истории создания крылатых ракет в Дубне. Наукоград — один из первопроходцев в этой области. Здесь находится около 300 уникальных экспонатов.
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За четверть века работы музея, здесь побывало почти 150 тысяч человек. В честь юбилея, сотрудники учреждения вспомнили яркие моменты из его жизни и организовали специальную выставку. Но день рождения — это еще и повод для подарков.
«В этом году удалось все-таки приобрести для музея, в том числе получить с помощью большой работы Минкультуры, с помощью большой работы Управления культуры администрации, при поддержке РЖД, второй этаж у вокзала Большая Волга для размещения там экспозиции», — отметил глава городского округа Максим Данилов.
В ближайшем будущем экспозиция «Археология и краеведение» переедет в вокзальный комплекс Большая Волга. А в этом здании появится место для интерактивных экспозиций. Они будут рассказывать современную историю градообразующих предприятий.