Четверть века на службе истории. Дубненский музей археологии и краеведения отметил 25-летие

Дубненскому музею археологии и краеведения исполнилось 25 лет. За это время его посетили около 150 тысяч человек. В честь юбилея в музее открыли новую выставку с уникальными экспонатами.

В хранилище музея находится около трех тысяч экспонатов. Вход разрешен лишь нескольким людям. В частности, директору музея — Елене Чертовских. Среди экспонатов — и чайный сервиз, и прялка, которой больше 100 лет, и другие артефакты. Ими посетители интересуются чаще всего.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень популярный предмет. О котором каждый посетитель считает своим долгом спросить: а что это, как этим пользовались? А это льномялка, деревянная льномялка, которой мяли лен, из которой собственно получается кудель, которую чесали, гребни у нас представлены, в лукошке веретена, с помощью веретена вязали ниточку. А потом вязали, пряли, чтобы сшить себе одежду», — рассказала директор Музея археологии и краеведения Елена Чертовских.

Источник фото: телеканал «360»

В последние годы музей вышел за пределы своих стен. Появились велосипедные экскурсии, молодых посетителей привлекают через соцсети. Разрабатываются новые маршруты по городу.

Источник фото: телеканал «360»

«В планах интересная экскурсия была бы по следам кинематографистов. Это все то, что связано с Дубной в кинофильмах художественных или документальных, например. Это уличная пешеходная экскурсия, чтобы продемонстрировать отрывки из тех или иных фильмов», — рассказала директор Музея археологии и краеведения Елена Чертовских.

У музея есть и отдельная экспозиция об истории создания крылатых ракет в Дубне. Наукоград — один из первопроходцев в этой области. Здесь находится около 300 уникальных экспонатов.

Источник фото: телеканал «360»

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За четверть века работы музея, здесь побывало почти 150 тысяч человек. В честь юбилея, сотрудники учреждения вспомнили яркие моменты из его жизни и организовали специальную выставку. Но день рождения — это еще и повод для подарков.

«В этом году удалось все-таки приобрести для музея, в том числе получить с помощью большой работы Минкультуры, с помощью большой работы Управления культуры администрации, при поддержке РЖД, второй этаж у вокзала Большая Волга для размещения там экспозиции», — отметил глава городского округа Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

В ближайшем будущем экспозиция «Археология и краеведение» переедет в вокзальный комплекс Большая Волга. А в этом здании появится место для интерактивных экспозиций. Они будут рассказывать современную историю градообразующих предприятий.