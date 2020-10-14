Более четверти коек для больных COVID-19 остаются свободными в Подмосковье

В Подмосковье свободно порядка 30% коек для больных COVID-19. Новые места разворачивают каждый день. К 1 ноября их будет 15 тысяч. Об этом в интервью каналу «Россия 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в Подмосковье научились быстро разворачивать новые койки при необходимости. Недостатка мест нет, несмотря на то, что число заразившихся увеличивается.

«Весной максимально на койках лежали 10 тысяч человек, а сейчас у нас на койках 7,8 тысячи. Соответственно, мы научились быстро разворачивать койки. Такие, знаете, мы стреляные воробьи уже. Уже есть методика, технологии, когда мы разворачиваем койки в разных географиях, разных городах Подмосковья, чтобы перепробега скорой помощи не было. Весь этот опыт мы уже наработали и стараемся открывать койки», — отметил Воробьев.

Он уточнил, что сейчас свободно порядка 26-30% мест. Уже открыли вторую часть «Патриота». Там появилась возможность принять еще 440 пациентов.

«Если в пике весной у нас было подготовлено 12 тысяч коек, то к 1 ноября их будет 15 тысяч», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава региона поблагодарил за помощь Министерство обороны. Ведомство помогает области с врачами.

«Ключевое — это врачи. Да, у тебя есть деньги и ты можешь потратить их на койки, кислород, ИВЛ, СИЗ, лекарства. Можешь. Но без врачей это все тщетно. И нам с первого дня помогает Министерство обороны. Военно-медицинская академия. Врачи с высокой компетенцией именно по этим заболеваниям сегодня работают», — сказал Воробьев.

Важный момент, по словам губернатора, — продолжать оказывать плановую медицинскую помощь.

«Сейчас мы делаем все, чтобы плановая помощь стабильно работала. Поэтому разворачиваем универсальные дополнительные койки в различных спортивных объектах. Но с соблюдением всех санитарных стандартов, естественно», — уточнил Андрей Воробьев.

Новости о росте числа заболевших COVID-19 вызывают беспокойство у жителей Подмосковья. Но в регионе делают все необходимое для борьбы с коронавирусом. Канал «360» назвал пять причин не паниковать из-за увеличения количества заразившихся.