Четверть домов Подмосковья проверили на готовность к отопительному сезону

Госжилинспекция проверила готовность к отопительному сезону более 12,5 тысячи домов Подмосковья. По предварительным результатам, нарушения выявили в 43% зданий. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда обязывают управляющие компании провести 19 видов работ при подготовке дома к зиме. Особое внимание при проверках уделяют так называемому тепловому контуру. Специалисты смотрят, чтобы все окна и двери плотно закрывались, а стекла были целыми.

Недопустимым являются любые протечки инженерного оборудования. На трубах отопления и горячего водоснабжения должна стоять надежная теплоизоляция. Проверяется также состояние кровли, фасадов, цоколей, отмостки и так далее. В проверках готовности к зиме активно участвует Ассоциация председателей советов многоквартирных домов. Управдомы дополнительно осмотрели более тысячи домов.

Источник фото: пресс-служба Госжилинспекции

«Неоценимая помощь общественности, а также применение умных цифровых решений — использование квадрокоптеров — позволяют нам качественнее и быстрее выявлять нарушения. В 16% домов они на сегодняшний день устранены», — отметила Федина.

Она напомнила руководителям органов местного самоуправления, что добросовестная подготовка домов к отопительному сезону является их персональной ответственность. Эту приоритетную задачу поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Она добавила, что надзорное ведомство проверило на данный момент более 17,5 тысячи паспортов готовности многоквартирных домов.