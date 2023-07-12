Подмосковье 12 июля 2023, 14:54 Четверо врачей из Подмосковья победили на всероссийском конкурсе медработников Пресс-служба Минздрава МО

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Четверо врачей из Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса медработников. Его итоги подвели в Министерстве здравоохранения России.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, конкурс проводился в три этапа. Первый — на уровне медицинской организации, второй — на региональном, а третий — на федеральном.

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«В этом году победителями и призерами стали четыре врача из медицинских организаций Московской области — Можайска, Клина, Талдома и Балашихи. Поздравляю с победой», — сказала она.

Лучшим анестезиологом-реаниматологом стал Александр Пикалев — заведующий отделением анестезиологии-реанимации в можайской больнице. Лучшим кардиологом — Татьяна Вялова из больницы Клина. Второе место в номинации «Лучший врач общей практики» занял Антон Панов из Талдома, а третье в номинации «Лучший неонатолог» — Денис Аксенов из Балашихинского родильного дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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