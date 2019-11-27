Четверо терапевтов пришли на работу в больницы Подольска в ноябре

В ноябре в учреждения здравоохранения городского округа Подольск приняты на работу четыре участковых врача-терапевта. Трое трудятся в Подольской районной больнице, один — в Климовской центральной больнице. Об этом сообщили в отделе экологии и охраны здоровья граждан администрации муниципалитета.

Всего за 11 месяцев 2019 года в учреждения здравоохранения городского округа приняты 11 терапевтов, девять педиатров, врач-оториноларинголог и невролог.

Глава Подольска Николай Пестов подчеркнул, что привлечению в лечебные учреждения высокопрофессиональных кадров в городском округе уделяется особое внимание.

«Только за последние два года в округ пришли работать 66 врачей. 146 подольских медиков получают „губернаторскую“ надбавку. За последние два года муниципальное жилье от администрации округа получили десять медицинских работников, 33 — получают компенсацию за коммерческий наем жилья», — уточнил Николай Пестов.

При этом глава муниципального образования отметил, что потребность в высококвалифицированных докторах — и терапевтах, и узких специалистах — остается, и пообещал продолжать работу по привлечению в округ врачей.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Пенсионерке Марии Годновой, живущей в Кузнечиках, в силу возраста приходится часто бывать и в поликлинике, и лежать в больницах. «Недавно на участок, к которому я прикреплена, пришел работать новый молодой доктор. А до этого некоторое время приходилось наблюдаться у терапевта с другого участка. Теперь проблема решена, записаться на прием можно быстрее, очень рада», — поделилась Мария Кирилловна.

Жительница Подольска и молодая мама Вера Киселева пожаловалась, что в детской поликлинике № 3 раньше была проблема с врачом-отоларингологом. «К этому врачу всегда сложно бывает попасть, особенно если боль острая. В этом году, наконец, он у нас появился — доктор хоть и молодой, но зато внимательный очень, осматривает тщательно», — расказала Вера Киселева.

Ежегодно в муниципальной программе «Социальная защита» городского округа Подольск предусматриваются финансовые средства для оказания мер социальной поддержки медработникам. Так, за первое полугодие восемь молодых врачей и средних медработников получили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей при устройстве на работу в учреждения здравоохранения округа.

33 медицинских работника получают ежемесячную компенсацию в размере 15 тысяч за коммерческий наем жилого помещения, это тоже заложено в муниципальной программе. Также предусмотрена губернаторская доплата в размере 32 тысяч рублей из областного бюджета, которая дается участковым педиатрам и терапевтам, при этом один из основных критериев ее получения — выполнение необходимых показателей работы на участке.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

В этом году распоряжением главы муниципалитета Николая Пестова выделено семь служебных квартир врачам и средним медицинским работникам — это терапевты, педиатры, врач-ревматолог, медицинские сестры. Все эти меры способствуют привлечению специалистов в учреждения здравоохранения округа, а значит, и повышению качества оказания медицинской помощи населению.

Министерство здравоохранения Московской области ранее сообщило, что с начала 2019 года для работы в медицинских организациях, расположенных в сельской местности Подмосковья, привлечено 145 медработников — участников программы «Земский доктор», в том числе 135 врачей и 10 фельдшеров.