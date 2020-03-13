Четверо пострадали из-за шторма в Подмосковье

Из-за сильного ветра в Подмосковье пострадали четверо человек. По некоторым данным, это ребенок и трое взрослых. 13 марта в регионе объявили штормовое предупреждение.

О том, что в числе пострадавших оказался ребенок, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное МЧС. Однако в ведомстве никакой информации о поле и возрасте этих четырех человек сказать не смогли.

«Мы подтверждаем, что имеется четверо пострадавших, но все подробности нужно уточнять в Минздраве», — сообщили «360» в региональном МЧС.

В Минздраве Московской области «360» рассказали лишь об одной пострадавшей.

В Коломенскую ЦРБ доставили женщину, на которую во время шквалистого ветра упало дерево. На момент поступления в больницу ее состояние врачи оценили как удовлетворительное. Минздрав Подмосковья.

Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы, где сделали компьютерную томографию головы, органов грудной клетки и грудного отдела позвоночника. Сейчас за пострадавшей наблюдают врачи, в операционном вмешательстве нет необходимости.

Порывы ветра достигают 20–25 метров в секунду. Разбушевавшаяся стихия повалила уже около 100 деревьев по всей Московской области. По информации МЧС, из-за этого пострадало около 30 машин в разных городских округах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона к осторожности и попросил не выходить на улицу без необходимости. Он отметил, что экстренные службы Московской области приведены в готовность.

Для контроля над ситуацией в Московской области начал работать оперативный штаб. К ликвидации последствий стихии привлекли почти 400 человек и 101 единицу техники.

Ранее стало известно, что в Москве из-за стихии погиб мужчина. Он находился в машине в тот момент, когда на нее упало дерево. Шторм разыгрался не только в столице и области — сильный ветер бушует по всей России.