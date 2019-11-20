Четверо детей-сирот получили в этом году свое жилье в Жуковском

В 2019 в городском округе Жуковский ключи от своих квартир получили четверо детей-сирот. Новоселы уже обжились, а кто-то даже успел завести собаку. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Жуковского Юрий Прохоров навестил ребят, которым за последние три года были выделены квартиры как детям-сиротам. Он напомнил, что детям, оставшимся без попечения родителей, жилые помещения выделяются ежегодно при достижении ими 18 лет.

«Список тех, кто имеет право получить квартиру, формирует Министерство образования Московской области», — уточнил Юрий Прохоров.

Наталья Королева — одна из тех, кто получил ключи в этом году. В новой квартире она живет вместе с будущим мужем Павлом. Молодые люди совсем скоро собираются узаконить свои отношения. Девушка учится в медицинском колледже в Люберцах на медсестру, в свободное от учебы время занимается танцами.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

«Наташа и Паша уже успели обустроить свой уголок и даже завести собаку Симону. Видно, что они очень дружные, оберегают и заботятся друг о друге — это наблюдается в мелочах, — рассказал Юрий Прохоров. — Желаю ребятам крепкой и сильной любви, огромного счастья и взаимопонимания. Надеюсь, скоро их семья пополнится, и по этой квартире будут бегать маленькие ножки».

Также Юрий Прохоров побывал в гостях у Дмитрия Тютькова — он и еще пять детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры в 2018 году. Дмитрия воспитывала бабушка. Весной он собирается в армию, после чего хочет пойти работать в МЧС. «Он с детства грезит этой мечтой. Любит ходить в походы, прыгать с парашютом», — поделилась бабушка Дмитрия.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Юлии Горшковой ключи от собственного жилья выдали в 2017 году. Девушка учится в Жуковском техникуме на товароведа, параллельно работает администратором в одном из фитнес-клубов города.

«В свободное от работы время помогаю сестре с воспитанием племянника, занимаюсь спортом, люблю читать. Последнее, что прочитала, — роман Джейн Остин „Гордость и предубеждение“. Недавно купила новую полку — теперь осталось заставить ее книгами», — строит планы на будущее Юля.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Глава Жуковского признался, что ребята произвели на него положительное впечатление. «Рад, что удалось с ними пообщаться. Желаю им крепкого здоровья, успехов и огромного счастья! Отрадно, что в нашем городе живет такая молодежь», — акцентировал Юрий Прохоров.

Рассчитывать на поддержку вправе дети-сироты, не имеющие жилья вообще, или же те, чья квартира непригодна для проживания по ряду причин. Чтобы подать документы на получение жилья, необходимо обратиться в территориальный орган опеки и попечительства. Квартиры детям-сиротам выделяются с косметическим ремонтом, установленной сантехникой и плитой.

На первые пять лет после получения квартиры с ребятами заключается договор найма жилого специализированного помещения. «По истечении этого срока, если квартира содержалась должным образом и у нанимателя не имеется долгов за квартплату, можно претендовать на приватизацию. На протяжении пяти лет за ребятами наблюдают органы опеки и попечительства», — пояснил глава Жуковского.

В 2019 году в Московской области обеспечению жильем подлежат 734 человека. Из регионального бюджета на эти цели выделено более 1,9 миллиарда рублей.