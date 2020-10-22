Четверо детей-сирот получили ключи от квартир в Балашихе

«Сегодня важное событие. В рамках работы, которая выполняется по поручению президента, нашего губернатора, ежегодно приобретаем квартиры для того, чтобы предоставить детям, оставшимся без попечения родителей. В этом году у нас 45 квартир. Мы будем вручать ключи до конца года. Вы первые, кто в этом году в Балашихе получает жилье», — сказал Сергей Юров.

Глава округа вручил детям-сиротам четыре комплекта ключей и подарки. Новые однокомнатные квартиры с ремонтом расположены в микрорайоне Новое Павлино.

В Московской области с начала года новым жильем обеспечили 560 детей-сирот. Всего в 2020 году планируется выдать ключи от квартир 786 сиротам.