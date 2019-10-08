Четкая разметка и свежий асфальт. Как меняются дороги в Озерах

В подмосковных Озерах отремонтировали шесть участков муниципальных дорог. Об этом сообщила глава городского округа Алла Черкасова.

В план ремонта вошли лидеры голосования на портале «Добродел» — улица Зеленая в деревне Большое Уварово и улица Лесная в деревне Паткино. Также работы провели на улицах Пролетарская и Железнодорожная в Озерах, подъезде к станции Даниловская, улице Молодежной в деревне Полурядинки.

Во время ремонта на дорогах поменяли асфальт, обустроили бордюры и тротуары. Также завезли землю и подсыпали ее в газоны. А во время акции «Наш лес. Посади свое дерево» вдоль тротуара на улице Железнодорожной высадили рябины и клены. Установили и новые автобусные павильоны.

«В округе важна каждая дорога. При проведении ремонтных работ дорожного покрытия основная задача — провести все работы качественно и своевременно. Думаю, что жители заметили изменения. В этом году в план были включены два крупных объекта: это улица Железнодорожная и улица Пролетарская. Также мы отремонтировали дорогу в Полурядинках к участкам для многодетных семей», — рассказала Алла Черкасова.

Жители городского округа уже успели оценить перемены на дорогах. Так, молодая мама Светлана Бышева отметила, что гулять с коляской стало удобнее.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы живем неподалеку, наблюдали в течение лета за ремонтом. Приятно, что появились пешеходные дорожки со спусками на пешеходные переходы, для меня это актуально, ведь прогулка с коляской не должна быть полосой препятствий. Сейчас нам удобно выходить на прогулку и спокойно добираться до места», — поделилась она.

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В этом же году отремонтировали дорогу от трассы Озеры — Кашира до СНТ «Изумрудный». Раньше покрытие было щебневым, но теперь на нем уложили асфальт.