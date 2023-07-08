Подмосковье 08 июля 2023, 15:19 Чествование юбиляров супружеской жизни в честь Дня семьи, любви и верности прошло в Лосино-Петровском

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В городском парке Лосино-Петровского поприветствовали супругов-юбиляров в честь Дня семьи, любви и верности. На мероприятии чествовали пары, которые отметили золотые, изумрудные и бриллиантовые свадьбы.

Николай Матвеевич и Тамара Владимировна Ванины прожили вместе 55 лет. В их семье царят любовь и согласие, за годы совместной жизни супруги ни разу крупно не ссорились.

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«В первую очередь должна быть любовь, во вторую очередь — верность, а в третью — согласие. Ну и уступать друг другу», — подчеркнули юбиляры.

Пенсионеры Петр и Анна Вельдяевы находятся в браке 60 лет. Семейная пара с удовольствием занимается хозяйством, супруги ведут собственный огород. Они не жалуются на трудности и радуются каждому дню.

«Жизнь прожить — не поле перейти. На жизненном пути бывает много разных вещей: и ссоры, и горе, и любовь, и радость. Все встречается. Все это надо пережить. Для этого нужно, чтобы любили друг друга, ценили друг друга», — поделились они.

Юбилярам вручили поздравительные письма, цветы и подарки. Для гостей выступили творческие коллективы округа. В завершение мероприятия супружеские пары выпустили в небо белых голубей как символ мира и любви.

«Семья — это, наверное, самое главное для человека. Это опора, это тыл, это там, где ты себя чувствуешь безопасно и комфортно. И то, что у нас есть такой праздник, День семьи, любви и верности, в этих словах, в принципе, все сказано. И вся значимость в этом празднике обозначена», — отметила начальник управления социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский Екатерина Белая.

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