Черника зацвела в лесах Подмосковья

На лесных полянах появились бледно-розовые цветки с зеленоватым оттенком. Так начинает свое цветение черника.

Ароматный нектар черники привлекает пчел поэтому небезопасно находиться рядом с этими цветками.

«Сбор черники в средней поолосе обычно начинается в июле и длится до сентября. Эта ягода растет практически повсеместно. Лесная черника предпочитает влажную и кислую почву, а также солнце, пробивающееся сквозь редколесье. Такие оптимальные условия помогают ей легко переносить любые капризы природы», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.