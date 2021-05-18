Количество детский домов в Московской области сократилось в несколько раз, потому что детей активно усыновляют. Это стало возможным благодаря губернаторской программе поддержки приемных семей. Об этом в ходе брифинга рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что пять лет назад в Московской области было 44 детских дома — сейчас их осталось всего пять. Их число так сильно сократилось не потому, что правительство решило их закрыть. Дело в том, что в регионе не хватает оставшихся без родителей детей, чтобы все их заполнить — сирот активно забирают в семьи.

«Все это стало возможно благодаря губернаторской программе поддержки приемных семей. Семье выплачивается порядка 50 тысяч рублей на приемного ребенка, тем самым это хорошее подспорье для семьи, которая хочет усыновить, но достаточно обеспечить финансово не всегда получается», — отметила Каклюгина.

По прогнозам министерства образования, через три года в Московской области останется всего один детский дом. Его закрывать не будут, потому что детям придется находиться там какое-то время . Речь идет о периоде между лишением родителей прав на ребенка и отправкой его в приемную семью — в это время он должен находиться под опекой государства.

«У нас, наверное, самые жесткие требования к усыновителям. Они проходят различные проверки, тестирования прежде, чем взять ребенка в семью. Не каждый может стать опекуном или усыновителем. У нас достаточно много случаев отказа»», — отметила Каклюгина.

Она подчеркнула, что органы опеки следят за жизнью каждого ребенка в новой семье. Дети находятся на их контроле до тех пор, пока им не исполнится 23 года. С более взрослыми детьми сотрудники общаются через WhatsApp и Telegram, а маленьких проверяют чаще. При этом все усыновленные дети остаются в регионе или стране.

«В Московской области за последние четыре года, даже больше, мы не отдали ни одного ребенка за границу. Все дети которые усыновляются, усыновляются здесь. За границу точно никто не поедет», — отметила министр образования Подмосковья.

Дети-сироты, которые достигли 18 лет, бесплатно получают квартиру. В Московской области ежегодно выдают порядка 700 таких квартир.

«На программу детей-сирот ежегодно из бюджета Московской области выделяется порядка 12 миллиардов рублей»», — подчеркнула Каклюгина.