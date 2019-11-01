Через Оку за несколько минут. Паромную переправу в Дединово открыли после капремонта

В городском округе Луховицы после капитального ремонта открыли переправу через Оку в селе Дединово. Теперь людям не придется тратить несколько часов, чтобы добраться на другую сторону. На капитальный ремонт потратили 180 миллионов рублей.

Дединово разделяет Ока. Вся инфраструктура — больница, почта, банк — находятся на том берегу. А люди живут и здесь, и там. Теперь им не придется тратить несколько часов, чтобы добраться с одного берега на другой, в объезд — это 50 километров.

На пароме поместятся 50 пассажиров-пешеходов и 30 легковых машин. Рассчитан паром и на более тяжелый транспорт — его общая грузоподъемность — 260 тонн. Тянет глыбу новый буксирный катер костромского завода. Скорость — чуть быстрее темпа пешехода. Около 350 метров водной глади можно пересечь за шесть минут.

Источник фото: телеканал «360»

«Я инвалид, и меня приходилось возить по кругу, очень трудно было», — сказала Людмила Исламова, жительница села Дединово.

Последний раз переправу ремонтировали 25 лет назад. За это время все основные технические агрегаты пришли в негодность. И пользоваться паромом было опасно. В новой версии все продумано — металлоконструкции поднимаются и опускаются, в зависимости от уровня воды. Здесь это важная деталь — даже летом колебания могут достигать 20-ти и 30-ти сантиметров.

«Подъем и опускание происходят лебедками, которые установлены на пилонах. Это необходимо, чтобы обеспечить один уровень с паромом», — сказал Антон Русовский, главный инженер подрядной организации.

Источник фото: телеканал «360»

Одним ремонтом дело не закончилось — в Дединово появилась новая набережная.

«Стоимость капитальных работ этой переправы — 180 миллионов рублей. Капитально отремонтирован сам паром и сделаны причалы. Современно, удобно», — сказал Владимир Барсуков, глава г.о Луховицы.

Главное теперь — все село вновь единое целое, и жителям Дединова не придется вставать раньше и тратить время на дорогу в объезд, чтобы добраться до работы.