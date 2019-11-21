Паводка удалось избежать. Через дубненскую плотину сбросили почти 8 млн тонн воды

Для предотвращения осеннего паводка через дубненскую плотину с Иваньковского водохранилища сбросили восемь миллионов тонн воды.

Массовый упреждающий сброс воды через дубненскую плотину помог предотвратить осенний паводок, которым угрожала Дубне ситуация в Тверской области.

За 10 дней с Иваньковского водохранилища было сброшено около восьми миллионов тонн воды. Ситуация, сложившаяся в Тверской области, угрожала подтоплением и Подмосковью. За короткое время в соседнем регионе выпало аномальное количество осадков, и было введено паводковое положение.

«В основном это вода, которая идет в виде осадков — дождя и снега. И идет прибыль. Много было, особенно по Тверце, большой приток воды. За счет того, что Тверца впадает в Волгу, в районе Твери создался местный подпор воды. У нас таких явлений не наблюдалось. Отметки были в рамках заданных», — рассказал Сергей Антонов, главный инженер ВРГС.

Были открыты сразу четыре затвора плотины ВРГС. Требовалось обезвредить приток воды, который шел в Московское море с верхней Волги. Регулирование уровней водохранилищ Волжского каскада водохранилищ происходит централизованно. Паводок в столичном регионе удалось предотвратить.