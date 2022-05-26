Россияне стали чаще арендовать жилье в Подмосковье через «Домклик»

В 2022 году спрос на аренду недвижимости вырос на 83%. Россияне стали чаще искать жилье для отдыха в Подмосковье через сервис недвижимости «Домклик».

По данным аналитиков, спрос на аренду недвижимости в России на летний сезон вырос на 83%. Тот самый оптимальный вариант, чтобы и «квадратов» хватило, и развлечений можно найти с помощью «Домклик» — сервиса недвижимости от Сбера. На сайте можно купить или арендовать дом, квартиру или участок, а также получить ипотеку, продать или сдать недвижимость. Сервис работает как с компьютера, так и с телефона.

«Загородная недвижимость становится все более популярной у наших пользователей. Мы это видим по количеству звонков на наши объявления. <…> По сравнению с прошлым годом прирост составил 34%. Также мы это видим в количестве размещаемых объявлений», — отметил руководитель направления витрины «Домклик» Григорий Панченко.

Он добавил, что все больше людей выбирают ипотеку для строительства и покупки загородного жилья. «Домклик» предлагает выгодные ставки, например, семейную ипотеку сейчас можно получить по ставке от 5,7%.

Сервис постоянно обновляет фильтры поиска. Помимо района, цены и количества комнат теперь можно указать дополнительные параметры: наличие бани, бассейна, гаража и так далее. Новые пункты сделали поиск проще.

«Карточка объявления стала информативнее: мы показываем нашим пользователям не только наличие ключевых коммуникаций, а также их отсутствие. Плюс дополнительно можно ознакомиться о наличии на участке бани с бассейном или гаража», — пояснила продакт-менеджер направления загородной недвижимости Мария Никитина.

Сервис также защищает пользователей от мошенников и спам-атак. Все звонки проходят через сайт. Абоненты не видят номера друг друга, пока сами не решат обменяться контактами. Еще сервис контролирует время звонков, чтобы ночью никто никого не беспокоил.