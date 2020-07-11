Черешня, саженцы и дачная мебель. 70 ярмарок откроется в Подмосковье в выходные

Сельскохозяйственные, универсальные и тематические ярмарки откроются в выходные на территории Московской области — всего 70 штук. Ассортимент предложат разнообразный: продукты питания, товары повседневного спроса и эксклюзивную продукцию ручной работы. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Ярмарки развернут в 42 муниципальных образованиях, на них организуют 2972 торговых места. Там соберутся представители фермерских хозяйств и монастырских подворий, сыроделы, производители из Московской области и соседних регионов.

В городских округах Ленинский, Ступино и Егорьевск откроются тематические ярмарки «Сад-огород». Там покупателям предложат товары сельхозназначения, садовый инвентарь, саженцы, рассаду, посадочный материал, инструменты для обработки земли, товары бытового назначения для загородных домов и дачную мебель.

В городских округах Шатура и Рузский пройдут тематические ярмарки «День семьи, любви и верности», в Волоколамске — «Дары лета», в Химках — «Летняя ярмарка», в Кубинке — «Товары регионов России».

Для гостей ярмарок привезут широкий ассортимент сезонных ягод, фруктов и овощей, фермерской продукции, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия ручной работы, домашние сыры. Помимо них, производители привезут сувениры, подарки и изделия народных промыслов от мастеров-умельцев из Суздаля, товары легкой промышленности.

В Электростали работает социальная ярмарка «Ценопад». Там по дешевке можно купить вишню, черешню, клубнику и еще 26 наименований продуктов.

Организаторы нанесут разметку, установят на входе санитайзеры, продавцы наденут маски и перчатки. Все эти правила необходимо соблюдать во время пандемии коронавируса.