Подмосковье 02 марта 2023, 11:01 Чемпионы мира по боксу Поветкин и Чудинов поздравили жителей Лобни с открытием Центра боевых искусств

Читать 360tv в

Центр боевых искусств с двумя спортивными залами открылся в Лобне 1 марта. Поддержать юных спортсменов пришли знаменитые спортсмены — боксеры Александр Поветкин и Федор Чудинов.

Заниматься в центре будут участники спортивно-патриотического клуба тхэквондо «Молодая гвардия». Вскоре здесь появятся секции бокса, кикбоксинга и ушу.

Реклама

«Теперь у нас появился второй зал, более функциональный, с новым инвентарем и хорошей высотой потолков. Это позволит детям отрабатывать специальную технику», — отметила директор клуба «Молодая гвардия» Елена Зорина.

На открытие пришли чемпионы мира по боксу Александр Поветкин и Федор Чудинов. Ребята провели для гостей показательные выступления, смогли задать интересующие вопросы, сфотографироваться и получить автографы кумиров.

«Спорт — это воспитание. Настоящий боец никогда не обидит слабого. Всегда поддержит и будет уважителен», — с такими словами обратился к юным спортсменам Александр Поветкин.

Глава Лобни Игорь Демешко вручил руководителям клуба сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

«В Подмосковье очень динамично развивается тхэквондо. По Центральному федеральному округу наши бойцы занимают лидирующие позиции. Хотелось бы, чтобы такие центры, как этот, открывались по всему региону», — отметил президент Федерации тхэквондо ИТФ Московской области Эдуард Брынин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал 1 марта о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет. Изменится облик многих стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.