Подмосковье 09 января 2023, 17:20 Чемпионов России по фигурному катанию встретили в Балашихе с цветами и плакатами

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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в конце декабря победили на чемпионате России в танцах на льду. После новогодних каникул фигуристы вернулись на свой тренировочный каток «Арена Балашиха», где их встретили с цветами и плакатами юные спортсмены и директор ледового дворца Александр Бахтин.

Елизавета и Егор вместе выступают уже три года. Все это время они тренируются в Балашихе, где их знают, любят и активно поддерживают.

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«Младшие товарищи нарисовали огромные плакаты. Такого у меня еще никогда не было. Поздравили все. Они и на протяжении сезона пишут нам, когда видят — желают удачи. Сейчас потихонечку входим в режим. Отдохнули головой, телом, встретили Новый год и возвращаемся, втягиваемся в тренировочный процесс», — рассказала чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.

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фото из Telegram-канала «Арена Балашиха»

После чемпионата ребята ненадолго отключились от работы и спокойно провели зимние каникулы. Сейчас они уже вернулись к регулярным тренировкам.

«В техническом плане мне все нравится. Думаю, нам обоим. По нашему общему развитию много работы, <…> надо улучшаться будет», — отметил чемпион России в танцах на льду Егор Базин.

Танцевальный дуэт выступит на Гран-при России. Турнир пройдет в Сочи 3 и 4 марта.

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