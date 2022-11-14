Подмосковье 14 ноября 2022, 23:58 Чемпионку мира по самбо Карину Черевань встретили в аэропорту Шереметьево

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Сборная России по самбо завоевала на чемпионате мира в Бишкеке 19 медалей. Сегодня спортсмены вернулись на родину.

Чемпионку мира по самбо Карину Черевань в аэропорту Шереметьево встречали тренеры, родственники и друзья.

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«Победа в целом для меня ожидаема, я много для этого работала. Главное было — не подкачать в эмоциональном плане. На самом деле очень помогла сплоченность команды — мы все поддерживали друг друга, радовались победам. Эту победу я посвятила моим родителям, которые всегда во всем мне помогают. Отдельные слова благодарности моим тренерам — Алексею Павлову и Валерию Нагулину — за труд и веру в мои возможности», — сказала Карина Черевань.

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Финальный поединок Черевань проводила с представительнией Нидерландов Ван Дун Сем. Российская спортсменка выиграла досрочно после применения болевого приема.

Карина Черевань имеет множество спортивных наград. Она — чемпионка и призер кубка мира по самбо и трехкратный чемпион первенства Европы по самбо. За плечами у самбистки золото в кубке России и на первенстве мира.

«Карина очень целеустремленная спортсменка. К этой победе она шла много лет. Тренироваться начала еще в 10 лет и сегодня мы видим результат ее упорной работы. Несмотря на трудности, которые бывают в жизни каждого спортсмена, она не бросила спорт и достигла своей цели, и внесла свою „золотую каплю“ в общую победу сборной», — рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Можайского городского округа Валерий Нагулин.

По итогам чемпионата мира по самбо, россияне заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 13 золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.