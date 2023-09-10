Подмосковье 10 сентября 2023, 18:40 Чемпионка России по рукопашному бою Екатерина Вальчук проголосовала в Домодедове Наталия Надточая

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Чемпионка России по рукопашному бою и мастер спорта Екатерина Вальчук впервые проголосовала на выборах в Московской области. Девушка продолжает тренироваться на базе спорткомплекса «Авангард» в Домодедове.

«Я живу в Подмосковье, выступаю за свой регион на соревнованиях. Для меня важно, чтобы было развитие в спорте, образовании. Я сегодня поддержу того, кто лучше всего, по моему мнению, справится с руководством Московской области. Я провела много времени, изучая предвыборные программы и публичные выступления кандидатов, чтобы сделать осознанный выбор», — заявила Вальчук.

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Более половины жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах губернатора. По данным на 15:00 общая явка на избирательные участки составила 50,78% или 2 849 645 человек.

УИКи по всему региону закроются в 20:00.

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