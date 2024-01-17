Подмосковье 17 января 2024, 16:48 Чемпионка России по легкой атлетике Елена Бурыкина организовала беговые мастер-классы в Одинцове Мария Шматкова

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Бег в зимнее время вырабатывает выносливость и помогает поддержать хорошую физическую форму. Чтобы продолжать тренировки и в холодный период, нужно придерживаться нескольких правил, рассказала чемпионка России по легкой атлетике, бронзовый призер чемпионата мира Елена Бурыкина.

Елена Бурыкина на протяжении нескольких лет обучает правильному бегу всех желающих. Тренировки она проводит в одинцовском парке культуры, спорта и отдыха и на центральном стадионе города Одинцова.

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В зимний период на стадионе заниматься удобно, дорожки хорошо почищены от снега. Здесь и собирается команда Бурыкиной. У каждого своя программа тренировок, потому что задачи разные.

«Мы бегаем на улице круглый год и в любую погоду. Даже в зимнее время. Самое главное — правильная одежда. Мы одеваемся многослойно. Первый слой — обязательно термобелье, сверху кофта из флиса и легкая куртка, это позволяет не переохлаждаться и чувствовать себя комфортно на улице. Не забывайте надевать легкие перчатки и шапочку. Бег зимой очень полезен, мы закаляемся, дышим свежим морозным воздухом», — поделилась Елена Бурыкина.

Мария Шматкова Мария Шматкова Мария Шматкова Мария Шматкова Мария Шматкова

Она подчеркнула, что единственное ограничение для бега зимой — сильные морозы. В эти дни лучше проводить тренировки в спортивном зале.

Занятия по бегу на центральном стадионе проходят по средам и начинаются в 19.00 часов, а в одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, любители этого вида спорта встречаются в субботу в 9.00 утра. Присоединиться может любой желающий.

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