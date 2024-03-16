Подмосковье 16 марта 2024, 19:01 Чемпионка мира по армрестлингу Татьяна Захарова проголосовала на выборах президента в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске продолжается процесс голосования на выборах президента России. Сегодня с помощью дистанционного голосования отдала свой голос двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по армрестлингу Татьяна Захарова.

В качестве члена одного из участковых избирательных комиссий она приняла решение воспользоваться ДЭГ, находясь на своем рабочем месте.

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«В сущности неважно, как отдать свой голос, — очно или дистанционно. Главное — проявить инициативу и участвовать в жизни страны», — отметила Татьяна Захарова.

Зарегистрировавшиеся для дистанционного электронного голосования избиратели могут сделать свой выбор с использованием компьютера или мобильного устройства на официальном сайте ДЭГ до 20:00 17 марта по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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