Чемпионка мира Канаева научила подмосковных пенсионеров кататься на коньках

Чемпионка мира по синхронному катанию на льду Евгения Канаева провела занятие с пенсионерами на катке в парке «Пехорка» в Балашихе. На занятие пришли около 40 человек.

Тренеры фигурного катания проводят занятия с посетителями катка в парке «Пехорка» каждую субботу. По средам с 11.00 до 14.00 пожилые люди могут бесплатно покататься на своих коньках.

«Мы отработали базовые элементы. Я показала, как стоять на льду, держать корпус и отталкиваться. Фигурное катание совмещает в себе и физическую нагрузку, и растяжку, к тому же, это эстетично. Здорово, что организовали такую деятельность (открытые уроки по фигурному катанию в парке „Пехорка“ — ред.) для пожилых людей. Они обычно сидят дома, а тут у них появилась возможность общаться и поддерживать здоровый образ жизни», — сказала Евгения Канаева.

Урок начали с разминки. Кататься на коньках пожилым людям помогали тренеры школы фигурного катания «Лед» и волонтеры. Они поддерживали тех, кто впервые вышел на лед.

Губернаторская программа «Активное долголетие», разработанная Министерством социального развития Московской области, реализуется в Балашихе с октября 2019 года. Люди старшего возраста могут посещать досуговые и спортивные центры, проходить обучение, участвовать в волонтерских проектах и ездить на экскурсии.