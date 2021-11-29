Нашла себя. Спасательница из Нахабина взяла бронзу на чемпионате мира по боям

Спасательница 227-й пожарной части «Мособлпожспаса» Александра Чивилева из Нахабина завоевала бронзу на чемпионате мира по панкратиону. Соревнования проходили на Украине, и чтобы поехать туда, Саша специально взяла отпуск.

Девушка-спасатель была заявлена в весовой категории до 61 килограмма. Бои проходили в Харькове.

Александра готовилась три с половиной года. И этого хватило ей, чтобы попасть на чемпионат мира.

Коллеги и семья поддерживают выбор Саши. Конечно, это вызывает определенные неудобства. Девушка признается, что не всегда удается вернуться с ринга с целым лицом. Но знакомые привыкли, даже начальство уже перестало высказываться — просто подшучивают.

Иногда возникают комичные ситуации. Например, когда какие-нибудь продавщицы заявляют мужу Александры, чтобы он перестал ее бить.

«Ну у меня же на лбу не написано, что я занимаюсь панкратионом», — заметила Саша.

По возвращении с Украины спасательница уже с утра заступила в караул. Ее встречали всем строем, поздравляли, говорили комплименты, аплодировали, дарили цветы.

В планах у девушки — получить высшую квалификацию и продолжать спасать людей и животных. Впереди еще две больших цели на ринге — золотая медаль следующего ЧМ, а еще надо заявить о себе на большом международном фестивале боевых искусств в 2023 году. Но коммерциализировать свое хобби она не планирует, выезды ей гораздо важнее.

«Я не планирую менять сферу деятельности. Не хочу. Я нашла себя там, и мне это нравится. Не хочу пока что и не захочу никогда», — заявила спасательница.