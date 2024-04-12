Подмосковье 12 апреля 2024, 17:13 Чемпионат высоких технологий провели в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Региональный этап чемпионата высоких технологий прошел в школе «Лидер» в Химках. Участники разработали виртуальные музеи, спроектировали неоновые вывески и прописали программу для роботов-агрономов.

Участниками соревнований стали школьники от 14 до 16 дет.

Реклама

«Я с детства обожаю что-то мастерить, мы с отцом на даче очень много времени проводили в мастерской: строили, плавили — все, что только возможно, делали своими руками», — поделился ученик школы «Лидер» Артем Мелюх.

Чемпионат высоких технологий в школе «Лидер» в Химках проводят уже во второй раз. Дмитрий Лобанов из Химок в прошлом году занял второе место на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы -2023».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Это наша гордость. Он большой молодец. В этом году у нас более пяти ребят будут представлять Московскую область в категории „Юниоры“, и мы тоже надеемся на их высокий результат», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы «Лидер» Юлия Карасева.

Региональный этап продлится три дня. Лучшие участники выступят в финале чемпионата высоких технологий в сентябре в Нижнем Новгороде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».