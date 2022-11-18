Подмосковье 18 ноября 2022, 23:59 Чемпионат студенческой и молодежной хоккейной лиг впервые пройдет в Подмосковье

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В спорткомплексе «Красногорск Арена им. В. В. Петрова» 20 ноября пройдет открытие первого чемпионата студенческой и молодежной хоккейной лиг в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В ближайшее воскресенье в рамках чемпионата команды «РАНХиГС» из Красногорска и «МГОУ» из Мытищ выйдут на лед в 12:15.

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19 и 20 ноября состоятся еще три игры. В субботу команда Подольска примет дома соперников из Чехова, а команда Можайска сыграет против Лобни. В воскресенье на домашнем стадионе Электросталь сыграет с Балашихой.

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Торжественную церемонию открытия чемпионата посетят генеральный директор федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, президент ХК «Легенды Хоккея» Александр Якушев, а также олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, президент федерации хоккея Подмосковья Валерий Каменский.

В чемпионате заявлены команды из восьми городов: Можайска, Лобни, Подольска, Чехова, Красногорска, Мытищ, Электростали и Балашихи.

Сильнейшие три команды Подмосковья отправятся на первенство России, которое состоится в апреле 2023 года.

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