18 ноября 2022, 23:59
Чемпионат студенческой и молодежной хоккейной лиг впервые пройдет в Подмосковье
В спорткомплексе «Красногорск Арена им. В. В. Петрова» 20 ноября пройдет открытие первого чемпионата студенческой и молодежной хоккейной лиг в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
В ближайшее воскресенье в рамках чемпионата команды «РАНХиГС» из Красногорска и «МГОУ» из Мытищ выйдут на лед в 12:15.
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19 и 20 ноября состоятся еще три игры. В субботу команда Подольска примет дома соперников из Чехова, а команда Можайска сыграет против Лобни. В воскресенье на домашнем стадионе Электросталь сыграет с Балашихой.
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Торжественную церемонию открытия чемпионата посетят генеральный директор федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, президент ХК «Легенды Хоккея» Александр Якушев, а также олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, президент федерации хоккея Подмосковья Валерий Каменский.
В чемпионате заявлены команды из восьми городов: Можайска, Лобни, Подольска, Чехова, Красногорска, Мытищ, Электростали и Балашихи.
Сильнейшие три команды Подмосковья отправятся на первенство России, которое состоится в апреле 2023 года.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
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