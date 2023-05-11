Подмосковье 11 мая 2023, 10:32 Чемпионат Студенческой футбольной лиги стартовал в Подмосковье Фото: пресс-служба администрации г.о. Королев.

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Более 10 команд из разных учебных заведений сразятся за звание чемпиона Студенческой футбольной лиги Подмосковья. Турнир уже стартовал, о чем сообщили в Минспорте региона.

Студенческий чемпионат впервые проводится в Подмосковье. Участие в нем примут 10 мужских и три женские команды.

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Отборочный тур начался 10 мая. Следующие игры состоятся 17 и 24 мая в Королеве и Кашире. 12, 17 и 24 мая матчи пройдут на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» в Богородском городском округе. Финал чемпионата запланирован на 30 мая — игра состоится на стадионе «Метеор» в Балашихе.

В играх будут участвовать команды Зарайского колледжа, колледжа «Московия», Шатурского энергетического техникума, ПК «Энергия», Ногинского, Раменского и Мытищинского колледжей, Физико-технического колледжа из Долгопрудного, колледжа «Коломна» и ГСГУ. В составе каждой сборной по 18 человек.

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