Подмосковье 03 августа 2023, 09:24 Чемпионат среди офицеров начался в военной академии в Серпухове Телеканал «360»

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Чемпионат по офицерскому троеборью и военному пятиборью стартовал в филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове. Свыше 100 военнослужащих принимают участие в состязаниях.

Девять команд выступят на соревнованиях — от Владимирского, Оренбургского, Омского ракетных объединений, 4-го Государственного центрального межвидового полигона, 47-го и 90-го межрегиональных учебных центров, 161-й школы техников Ракетных войск стратегического назначения, команды Власихинского гарнизона, военной академии и ее филиала.

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Напутствовал офицеров начальник серпуховского филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого генерал-майор Андрей Морозов. Он пожелал им показать достойные результаты.

Летнее офицерское троеборье включает в себя стрельбу из пистолета Макарова, плавание и бег. В программу по военному пятиборью вошли: стрельба из малокалиберной винтовки, преодоление препятствий на бегу, плавание, метание гранаты на точность и дальность, а также кросс. Чемпионат проходит на спортивной базе вуза в Серпухове.

Команды-победительницы получат кубки командующего Ракетными войсками стратегического назначения, а лучшим спортсменам в личном зачете вручат медали и грамоты спортивного комитета Ракетных войск стратегического назначения.

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