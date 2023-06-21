Подмосковье 21 июня 2023, 02:25 Чемпионат России по вейкборду пройдет в Люберцах в августе Роман Рамазанов

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Первенство России по вейкборду пройдет в августе на Кореневском карьере в Люберцах. Организаторы полностью подготовили площадку для соревнований лучших представителей этого вида спорта в стране.

«Смысл этого вида спорта — получение физической нагрузки и удовольствия на свежем воздухе. Здесь, на карьере, прекрасная инфраструктура, поэтому большое количество людей приезжают сюда кататься», — рассказал инструктор по вейкборду Даниил Гривков.

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Недавно на территории Кореневского карьера установили новое большое кольцо для катания. На площадке имеется вся необходимая инфраструктура, оборудование и квалифицированный персонал.

На текущий момент в России вейкборд активно набирает популярность. После ухода иностранных производителей инвентаря для водного вида спорта отечественные компании ускорили выпуск досок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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